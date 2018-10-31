Москва, 31 октября, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленный на изменение существующего порядка уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС), внесло в Госдуму заксобрание Хакасии, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Поправками в Налоговый кодекс предлагается увеличить ставку налога на прибыль организаций, зачисляемой в федеральный бюджет, с 2% (3% в 2017 — 2020 годах) до 6% (7% в 2017 — 2020 годах) за счет уменьшения величины соответствующей ставки, зачисляемой в бюджеты субъектов РФ, с 18% (17% в 2017 — 2020 годах) до 14% (13% в 2017 — 2020 годах).

Значительная нагрузка на бюджеты регионов по уплате медицинских страховых взносов за неработающее население приводит к дефициту региональных бюджетов на финансовое обеспечение программ государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в части оплаты медицинской помощи, не включенной в обязательное медицинское страхование, отмечают авторы.