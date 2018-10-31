Якутск, 31 октября, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Инспекторы и контролеры Энергосбыта Якутскэнерго посчитали сумму ущерба от хищений электроэнергии в регионе за девять месяцев текущего года. Она превысила 128 млн рублей, сообщает 31 октября пресс-служба предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

«Суммарный ущерб от действий расхитителей оценивается в 128,8 млн рублей. В досудебном порядке нарушители возместили, с учетом ранее составленных актов, 49,4 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанный период выявлено 709 случаев безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии предприятиями и организациями различных форм собственности и 1443 случая несанкционированного потребления физлицами.

При этом большинство случаев хищений приходится на территорию Центрального энергорайона, включая Якутск. На предприятии напомнили, что за хищение электроэнергии нарушители также могут быть привлечены к административной ответственности.

Ранее на предприятии сообщали, что по результатам работы в январе-августе 2018 года якутские энергетики добились в досудебном порядке возмещения нарушителями 42,9 млн рублей.