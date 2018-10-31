Оренбург, 31 октября, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области по состоянию на май 2018 года на учёте находится 12,5 тыс. пожарных гидрантов, 1,5 тыс. пожарных водоёмов, более 700 водонапорных башен и свыше 250 пирсов. Однако не все указанные объекты, предназначенные для пожаротушения, находятся в надлежащем состоянии, отвечающем эксплуатационным требованиям, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

Цитата из х/ф «Пожарный». Реж. Чарли Чаплин. 1916. США Пожарный шланг

Каждый 12-й пожарный гидрант неисправен, более 70 пожарных водоемов не могут быть использованы по назначению, почти 30% пирсов нуждаются в специальном оборудовании для забора воды. Так, в Гайском районе неисправны 99 гидрантов, из них 81 — в самом Гае. От муниципалитетов потребовали привести в порядок источники наружного водоснабжения.

Также надзорное ведомство предъявило претензии органам местного самоуправления в части профилактики пожаров. Выяснилось, что ряд муниципальных образований не принимает мер по освобождению территорий от сухой растительности, валежника, пожнивных и порубочных остатков, мусора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пригороде Медногорска 17 сентября возник пожар. Огонь начал стремительно двигаться в сторону населённых пунктов. На ликвидацию возгорания ушло более двух суток. В Медногорске и Кувандыке вводили режим ЧС. Население двух сёл пришлось эвакуировать. По данным ГУ МЧС, от пожара пострадали 13 строений.

18 сентября прокуратура объявила о тотальной проверке, в ходе которой пристальное внимание обратит на исполнение противопожарных требований. Поводом для проверки стала череда природных пожаров в регионе. В сентябре горела сухая трава в пригороде Оренбурга и в посёлке Первомайский. Огонь бушевал возле Айтуарской степи, что возле Оренбургского заповедника. Пожар из пригорода Медногорска распространился в Кувандыкский городской округ, борьба с огнём велась более двух суток. 19 сентября пожарным на помощь пришли дожди, которые сменили засушливую погоду.