Веллингтон, 31 октября, 2018, 10:07 — ИА Регнум. При сходе снежной лавины в горах Новой Зеландии погибли двое немецких альпинистов, сообщает Deutsche Presse Agentur 31 октября.

Джон Сингер Сарджент. Сход лавины. 1911

Двое мужчин погибли при подъеме на гору Хикс высотой 3216 м. Находившаяся с ними женщина, гражданка Новой Зеландии, смогла спастись собственными силами из снежного плена.

Гора Хикс расположена в национальном парке Аораки на Южном острове Новой Зеландии.