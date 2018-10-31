Варшава, 18 ноября, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Министр по делам семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг сообщила, что все социальные программы в республике, которые действовали в 2020 году, заложены в государственный бюджет 2021 года, несмотря на экономический кризис в связи с пандемией. Об этом передает Forsal.

«С полной ответственностью можно сказать, что ни программа «500+», ни программа «Хорошее начало», связанные с социальной помощью семьям с детьми в начале учебного года, ни тринадцатая в году пенсия по возрасту не потеряли ни доли финансирования из бюджета. Они продолжат реализовываться в следующем году на постоянной основе», — заявила министр.

Глава министерства семьи и социальной политики также напомнила, что с начала реализации программы «500+» польским семьям было выделено более 127 миллиардов злотых (33,6 миллиарда долларов США). «Это пособие ежемесячно получают 6,5 миллионов детей», — сказала она, призвав родителей, которые еще не подали заявки, воспользоваться данной программой.

Малонг также подчеркнула, что возглавляемое ей министерство наоборот предприняло действия, чтобы позаботиться о социально незащищенных слоях населения. Она сказала, что во время пандемии были увеличены средства в рамках программы «Преодоление бездомности», которая оказывает помощь бездомным. По ее словам, данные переписи 2018 года показали, что в Польше их более 30 тысяч.