Архангельск, 31 октября, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Сегодня утром у здания Федеральной службы безопасности на Троицком проспекте прогремел взрыв, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

На месте погиб один человек. По неподтвержденной информации, он не является сотрудником ведомства.

В настоящее время из здания эвакуировали людей, на месте работают спецслужбы. Движение по проспекту в районе происшествия перекрыто.