Москва, 31 октября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Последний день октября (31 октября) будет протекать довольно спокойно, как для отечественных, так и для зарубежных участников рынка. Как и ранее, основные причины остаются теми же — выплаты по налоговому периоду уже прошли, и остается относительно небольшое количество плательщиков на последний день. Минфин РФ готовится к размещению ценных бумаг на 20 млрд рублей, транши ОФЗ будут предложены в основном зарубежным участникам рынка, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

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«Если размещение пройдет, тем более в полном объеме, то российская валюта может ослабнуть, пробив верхние границы коридора цен, но предыдущие размещения в течение уже нескольких месяцев не радуют чиновников, и конец октября не будет исключением», — полагает эксперт.

Конечно, ввод санкций в неопределенном будущем дает положительный импульс международной оценке развивающихся рынков, да и возможный компромисс США с Китаем также успокаивает движение капиталов, но неопределенность сохраняется, а цены на нефть продолжают снижаться, поэтому ослабление в рамках коридора в течение дня будет не раз пытаться пробить его верхнюю границу.

«Сегодняшний день для отечественной валюты остается в нейтрально-положительном тренде, а узкий коридор оценки остается на уровне 65,50−66 за доллар и 74,50−75 за евро, колебания около этих отметок продолжаются, и переломить ситуацию 31 октября смогут только по-настоящему серьезные сигналы по изменениям на российском рынке», — считает Сальникова.

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