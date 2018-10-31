Вольск, Саратовская область, 31 октября, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Студенты института прикладных информационных технологий и коммуникаций Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю. А. совместно с преподавателями посетили вольскую швейную фабрику, сообщает 31 октября пресс-служба вуза.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР На швейной фабрике

«Цель поездки — изучение достижений в области оборудования, технологии и материаловедения швейного производства», — пояснили в университете.

Студенты познакомились с полным производственным циклом изготовления одежды: раскроем, пошивом, сдачей изделия на склад готовой продукции.

Производственный швейный комплекс с плановой мощностью 220 тысяч изделий в год был открыт в Вольске в 2016 году. Фабрика производит женскую одежду — юбки, брюки, блузки — для 140 магазинов в 70 городах России. На фабрике работает современное оборудование из Германии, Швеции и Италии. Для студентов направления «Конструирование изделий легкой промышленности» посещение производственных площадок фабрики стало хорошим опытом и возможностью завязать профессиональные партнерские отношения с крупным российским производителем.

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