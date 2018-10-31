Ростов-на-Дону, 31 октября, 2018, 09:39 — ИА Регнум. В ростовском Дворце спорта состоялась встреча между гандбольными клубами «Ростов-Дон» и «Астраханочка». Победа досталась хозяевам поля. Итоговый счёт на табло — 32:24, сообщили в пресс-службе команды-победительницы.

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Главный тренер «Ростов-Дона» Амброс Мартин назвал соперниц своих подопечных одной из лучших команд России.

«Когда смотрел записи их матчей, был впечатлен уровнем игры. У «Астраханочки» отличная защита. По ходу матча у нас были отличные моменты, но иногда мы теряли контроль над игрой, позволяя сопернику близко к нам подобраться. Но в целом я удовлетворен. Мы набрали по два очка в матчах с лучшими командами страны», — отметил наставник.

Рулевой «Астраханочки» Георгий Заикин обратил внимание на то, что его подопечным не хватает психологической уверенности.

«Это видно по реализации бросков — мы иногда даже не попадали в пустые ворота. Нашим гандболисткам необходимо прививать психологию победителей», — сказал он.

Ростовчанкам теперь предстоит подготовка к матчу Лиги чемпионов. 3 ноября в донской столице пройдёт встреча с «Копенгагеном».