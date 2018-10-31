Санкт-Петербург, 31 октября, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Сегодня, 31 октября 2018 года, исполнилось три года со дня гибели российского самолета А321 на Синайском полуострове в Египте. Рано утром 31 октября 2015 года он вылетел из курортного Шарм-эль-Шейха в направлении Санкт-Петербурга, но через 23 минуты был взорван в воздухе заложенной на борту бомбой. Погибли все 224 человека, находившиеся в самолете.

Плакат на мемориале «Сад памяти»

В среду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где жили большинство погибших в катастрофе, проходят памятно-траурные мероприятия, посвященные скорбной годовщине.

В 07:14 мск (время катастрофы А321) в Троице-Измайловском соборе Петербурга началась и прошла поминальная панихида. В эти минуты на Серафимовском кладбище проходит возложение цветов и венков к памятнику «Сложенные крылья». Он установлен на кладбище в 2017 году на месте захоронения неидентифицированных останков жертв катастрофы.

В 11:00 начнутся памятные мероприятия во Всеволожске, на Румболовской горе, у мемориала «Сад Памяти» на Дороге Жизни. Он открыт год назад в память о всех жертвах трагедии. В мероприятии примет участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В 12:10 начнется панихида в часовне «Божьей матери» Благодатное небо» в районе аэропорта «Пулково».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября на Марсовом поле в Петербурге прошла акция памяти «Живой самолет». Родственники и друзья погибших выстроились в силуэте самолета с портретами своих погибших близких в том порядке, в каком они находились в салоне в момент гибели.

Самолёт Airbus A321 компании «Когалымавиа», следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом вскоре после вылета из египетского курортного города 31 октября 2015 года. Все находившиеся на борту 224 человека, включая семерых членов экипажа, погибли.

ФСБ России после расследования признала происшествие терактом: самолет был взорван в воздухе заложенной на борту бомбой. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Родственники жертв требуют найти и наказать тех, кто виновен в массовой гибели людей.

Катастрофа А321 в Египте стала самой крупной по числу жертв в истории отечественной авиации.