Киев, 31 октября, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Около 150 жителей домов, расположенных на Харьковском шоссе Киева, вышли на дорогу с требованием вернуть электричество в свои дома, сообщило 30 октября информационное агентство УНИАН.

Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Поперёк дороги

«Стало известно, что это жители «МегаСити». Застройка оказалась незаконной и людям отключили свет, воду, канализацию полностью и т. д. Люди бастуют», — сообщили очевидцы в социальной сети Facebook.

Два дома, в которых проживает около 2 тыс. человек, были обесточены 30 октября в 11 утра.

«Мы продолжим эту акцию, пока к нам не приедет представитель власти, представитель ДТЭК «Киевские электросети», пока не будет восстановлено электроснабжение», — заявил участник акции журналисту телеканала «Громадське».

Напомним, проблема с электроснабжением домов возникла из-за коррупции. Из семи домов микрорайона пять так и не были официально введены в эксплуатацию, а два введены незаконно, о чём открыто заявили чиновники киевской администрации.

Энергетическая компания «ДТЭК «Киевские электросети» считает, что жители домов накопили огромные долги, поскольку потребляют электроэнергию по коммерческому тарифу.