Петропавловск-Камчатский, 31 октября, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Правоохранители и ФАС РФ активизировали свою работу на фоне в очередной раз повысившихся цен на бензин и дизельное топливо. На Камчатке антимонопольщики возбудили дело в отношении Независимой нефтегазовой компании, а в Забайкальском крае с делами АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания» (ЗабТЭК) разбираются правоохранители. Во втором случае дошло до возбуждения уголовного дела. По данным читинских СМИ, в сокрытии средств в особо крупном размере и неуплате налогов подозревают руководство ЗабТЭК.

Цитата с сайта Заб.ру Следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора АО «ЗабТЭК» Андрея Юдаева, пишет «Заб.Ру»

На Камчатке в дискриминационной политике в отношении независимых АЗС антимонопольщики заподозрили крупную фирму — АО «ННК-Камчатнефтепродукт». По их мнению, занимая доминирующее положение на мелкооптовых рынках автомобильного топлива в Камчатском крае, эта компания установила для автозаправок конкурентов отпускные мелкооптовые цены выше уровне цен для собственных заправок.

О том, что накануне, 30 октября, в рамках уголовного дела, возбуждённого по признакам 2 ст. 199.2 УК РФ, произведены обыски и осуществлена выемка документации в ЗабТЭК, известило 31 октября ИА Заб.ру со ссылкой на СУ СК РФ по Забайкальскому краю:

«Следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора АО ЗабТЭК Андрея Юдаева. Его подозревают в сокрытии средств в особо крупном размере и неуплате налогов», — пишет ИАЗаб.ру.

Как сообщили ИА REGNUM источники, близкие к следствию, есть предположение, что для увеличения собственной прибыли компания создала сеть фирм-однодневок, проходя через которые оптовая цена топлива повышалась в разы.

Отметим, что официальных комментариев СКР пока нет.

«Как бы то ни было, цены на АЗС сейчас действительно искусственно сдерживаются российским правительством, и независимые нефтяные компании несут существенные убытки, так как (в отличие от вертикально интегрированных нефтяных компаний) не имеют возможности компенсировать выпадающие доходы на экспорте и опте. Яркий пример тому — дело Камчатнефтепродукта.

Будет ли доказано ли что-то противоправное в деятельности ЗабТЭК — покажет время. Но что любопытно, проведённые там обыски совпали с началом деятельности нового врио губернатора Александра Осипова. Попытка разобраться со взлетевшими ценами на АЗС стала его первым публичным мероприятием. Объехав 29 октября несколько автозаправок, он, по сведениям достоверных источников, провёл два совещания с участниками топливного рынка: одно состоялось поздно ночью, а второе — утром, 30 октября. Как раз в этот день силовики и начали обыски», — поделилась наблюдением редактор ИА REGNUM, автор проекта «Бензиновый ажиотаж» Светлана Шаповалова.

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Напомним, несмотря на заморозку розничных цен на АЗС, о которой в обмен на снижение топливных акцизов российское правительство договорилось летом с нефтяниками, моторное топливо вновь взлетело в цене. Особенно остро это почувствовали жители северных территорий, где доля независимых нефтяных компаний традиционно выше. Цена моторного топлива в России растёт из-за экспортных аппетитов нефтяников на фоне слабеющего рубля и дорожающей нефти.