Москва, 31 октября, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Банк России с 31 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «Инкаробанк» (г. Москва). ЦБ неоднократно применял к кредитной организации меры надзорного реагирования, однако руководство банка не сделало надлежащих выводов, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Отмечается, что банк кредитовал физических и юридических лиц за счет привлеченных денежных средств населения (около 60% валюты баланса). При этом более половины выданных банком ссуд оказались сомнительного качества. Такая ситуация создала реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков «Инкаробанка».

Московский «Инкаробанк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 340-е место в банковской системе РФ. В банке назначена временная администрация.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Банк России отозвал лицензии у кредитных учреждений — банка «Союзный» и у екатеринбургского «Уралтрансбанка».

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