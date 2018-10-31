Новосибирск, 31 октября, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в совещании, на котором обсуждалась модернизация аэропорта «Толмачёво». Его провёл помощник президента России Игорь Левитин в новосибирском аэропорту, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Правительство Новосибирской области Губернатор Андрей Травников обозначил приоритетные направления модернизации аэропорта «Толмачёво»

«Модернизация «Толмачёво» осуществляется в рамках исполнения пункта 15 Указа президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», — уточнили в обладминистрации.

На совещании с докладами выступили представители Министерства транспорта РФ, Министерства обороны РФ, холдинга «Новапорт» и авиаперевозчика S7 Group.

Игорь Левитин напомнил, что развитие аэропорта является одним из основных этапов подготовки Новосибирска к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 году.

Губернатор Андрей Травников в свою очередь отметил, что и вне подготовки к МЧМ по хоккею 2023 года «Толмачёво» является одним из самых быстрорастущих аэроузлов страны.

«Меня как руководителя региона беспокоят вопросы, которые поднимают наши авиаторы — о состоянии взлётно-посадочных полос, о реконструкции и увеличении мощности терминала. Кроме того, предстоит решать целый комплекс связанных с модернизацией аэропорта задач: развитие транспортно-логистической сети для доставки пассажиров и грузов как железнодорожным, так и автомобильным транспортом; соответствующее развитие структуры товарооборота вокруг аэроузла, включая промышленные зоны вдоль улицы Станционная, на территории Промышленно-логистического парка; развитие карго-мощностей», — сказал Травников.

Согласно национальному проекту, стране необходима модернизация аэродромов, и в настоящее время решается, где будут располагаться хабовые аэропорты на Урале и в Сибири. По поручению президента, «Аэрофлот» переходит на хабовый режим «вне Москвы». В качестве одного из рассматриваемых транзитных аэропортов генеральный директор компании Виталий Савельев накануне, 30 октября, на встрече с Владимиром Путиным назвал новосибирский аэропорт «Толмачёво».

«Толмачёво» сегодня опережает другие сибирские аэропорты по всем основным показателям деятельности: росту пассажиро‑ и грузопотока, увеличению доли транзитных пассажиров в общем пассажиропотоке. Новосибирский аэропорт уже стал евразийским суперхабом, из которого самолёты осуществляют рейсы как на восток — в крупнейшие центры Юго-Восточной Азии, так и на запад, в основные аэропорты Европы. Однако, по мнению специалистов, инфраструктура аэропорта не соответствует решению тех задач, которые поставлены в майском указе президента.

Отметим, что во время рабочей встречи президента России Владимира Путина с губернатором Новосибирской области 2 июля Андрей Травников доложил, что аэропорт «Толмачёво» по итогам 2017 года поставил рекорд: было перевезено более пяти миллионов пассажиров. В планах оператора аэропорта — серьёзные планы по увеличению пропускной способности в ближайшие годы, до 9−10 миллионов пассажиров в год.