СКА разгромил «Куньлунь» в домашнем матче
Санкт-Петербург, 31 октября, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал разгромную победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.
Счёт открыли хоккеисты «Куньлуня», отличился нападающий Томаш Мартл. Однако СКА восстановил равновесие уже в первом периоде благодаря шайбе Александра Барабанова.
В третьем периоде СКА отправил в ворота соперника четыре безответные шайбы. Отличились Максим Карпов, Динар Хафизуллин, Андрей Кузьменко и Александр Барабанов, оформивший дубль.
На сегодняшний день СКА занимает третье место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 37 очков 23 матчах. «Куньлунь» идёт на 15-м месте, в активе команды 22 очка в 22 играх.
СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 5:1 (1:1, 0:0, 4:0).
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