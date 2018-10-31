Санкт-Петербург, 31 октября, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал разгромную победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Евгений Кетов и Мертл Томаш

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) — Куньлунь Ред Стар (Пекин)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) — Куньлунь Ред Стар (Пекин)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) — Куньлунь Ред Стар (Пекин)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) — Куньлунь Ред Стар (Пекин)

Счёт открыли хоккеисты «Куньлуня», отличился нападающий Томаш Мартл. Однако СКА восстановил равновесие уже в первом периоде благодаря шайбе Александра Барабанова.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) — Куньлунь Ред Стар (Пекин)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) — Куньлунь Ред Стар (Пекин)

Андрей Пронин ИА REGNUM В атаке

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) — Куньлунь Ред Стар (Пекин)

В третьем периоде СКА отправил в ворота соперника четыре безответные шайбы. Отличились Максим Карпов, Динар Хафизуллин, Андрей Кузьменко и Александр Барабанов, оформивший дубль.

Андрей Пронин ИА REGNUM В атаке

Андрей Пронин ИА REGNUM Отражение

Андрей Пронин ИА REGNUM Противостояние

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщик

На сегодняшний день СКА занимает третье место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 37 очков 23 матчах. «Куньлунь» идёт на 15-м месте, в активе команды 22 очка в 22 играх.

СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 5:1 (1:1, 0:0, 4:0).

Андрей Пронин ИА REGNUM Ска атакует

Андрей Пронин ИА REGNUM Радость болельщиков

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