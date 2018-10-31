Якутск, 31 октября, 2018, 08:22 — ИА Регнум. В очередной раз шокированные пропажей людей из-за отсутствия дорог жители Якутии обратились к руководству республики с просьбой обратить внимание на проблему транспортной системы северных районов региона. Открытое письмо было написано после случая с двумя мужчинами и девушкой, сбившимися с дороги по пути из села Юрюнг-Хая в Саскылах Анабарского района Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Васильковский. Бездорожье . Ок. 1900

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Открытое обращение селян к руководству республики опубликовало ИА SakhaDay.

«К сожалению, подобные случаи происходят ежегодно не только у нас, но и в других северных улусах, последние события в Томпонском улусе тоже связаны с бездорожьем. В прошлом году администрация Анабарского улуса приобрела воздушную подушку для перевозки пассажиров, но этот транспорт так и не используется по назначению, не имеется утвержденного графика. Вышеупомянутые примеры доказывают, что жизнь человека не стоит абсолютно ничего, хотя Конституция РФ гласит, что высшей ценностью является человеческая жизнь», — говорится в открытом письме.

Бездорожье в Анабарском районе Якутии длится шесть месяцев, особенно тяжело осенью из-за отсутствия субсидированных рейсов на вертолёте. Несколько человек, которым была необходима срочная медпомощь, забирали санрейсами только на пятые-шестые сутки.

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«Эти последние шесть дней вся республика глубоко переживала за судьбу Кэрэчээни Туприной, её отца и друга семьи. Девушка прилетела из города Якутска 13 октября. Кроме санрейса в эти дни не было вертолета. Кэрэчээнэ не нашла транспорт, хотя искала все возможности выезда. Она была вынуждена позвать отца на снегоходе. В связи с погодными условиями (два дня стоял густой туман) и тем, что закончился бензин, пришлось найти близлежащий балок и надеяться на то, что их найдут. Наши односельчане мужественно продержались долгие шесть дней, благодаря тому, что они являются опытными оленеводами, жителями тундры», — напомнили о последнем ЧП жители села Юрюнг-Хая.

Как сообщало ИА REGNUM, жители села Юрюнг-Хая 18 октября выехали на снегоходе в направлении села Саскылах и потерялись в пути. Людей искали шесть суток и обнаружили 24 октября. Они ждали помощи в охотничьей избушке в 90 км от населённого пункта, в который направлялись.

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