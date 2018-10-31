Чебоксары, 31 октября, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Страховая компания, работающая на российском рынке 25 лет, поставила в сложное положение тысячи автомобилистов, оформивших через неё полисы ОСАГО. Клиенты, вынужденные ждать выплат месяцами, — в панике, ведь, как выяснилось, у компании приостановлено действие лицензии на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. ЦБ РФ ввёл ограничения до момента «устранения выявленных нарушений», но, судя по тому, что только за октябрь 2018 года регулятор подал около 70 исков о привлечении к административной ответственности страховщика, устранять их придётся долго. В том, как на сегодня обстоят финансовые дела у АО Страховое общество «Якорь» и чем грозит клиентам приостановка, разбирался корреспондент ИА REGNUM.

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Александр А. застраховал свою ответственность в АО Страховое общество «Якорь», доверившись рекомендации знакомой. 18 июня 2018 года по вине другого участника дорожного движения он попал в аварию в Чебоксарах. 19 июля страховая компания подтвердила получение заявления о прямом возмещении убытков, оценённом после проведённой независимой экспертизы на 109 тыс. 198,8 рубля. Акт о страховом случае был выдан только 10 сентября 2018 года, но и по сей день автовладелец не получил от компании возмещения. И, вероятно, он такой далеко не один, так как, по итогам 2017 года, именно на ОСАГО приходился основной объём страхового портфеля компании — 47,07%.

Странная ситуация с многомесячной задержкой выплаты по полису ОСАГО стала понятна после решения ЦБ РФ: 24 октября 2018 года регулятор «в связи с неисполнением надлежащим образом страховым акционерным обществом «Якорь» предписаний Банка России от 26.06.2018 №53−4-2−1/2242 и от 02.08.2018 №53−4-2−1/2607» приостановил действие лицензии на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств — «до устранения выявленных нарушений».

Компании было дано на устранение пять дней, но сведений о том, что приостановка отменена, нет. Между тем в арбитражных судах России к АО от регулятора только за октябрь 2018 года поступило почти 70 исков, связанных с привлечением к административной ответственности. Причём восемь из них поданы уже после приостановки лицензии.

Автовладельцев волнует один вопрос: «Сколько придётся ждать выплат по страховым случаям?»

Ответ на него регулятор дал в своём разъяснении к документу, заявив, что хоть новые полисы ОСАГО компания заключать и не может на этот срок, но «обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства». Вот только это указание в страховом обществе выполняют как-то неактивно. Но обо всём по порядку…

Справка о компании

Страховое общество учреждено 27 мая 1991 года в Москве. На сайте компании между тем отмечается, что «официальной датой создания Страхового общества «Якорь» является 23 июня 1872 года».

Уставный капитал АО — 170 509 320 рублей. Генеральный директор с 31 августа 2015 года — Александр Зайцев. Учредителями выступали семь юрлиц, в их числе — коммерческий банк «Статус-Кредит-банк» (в январе 1994 году в связи с допущенными нарушениями действующего законодательства у банка отозвана лицензия), фирма «Аудит-технология», НПП «Статус-продукция-сервис», фирма «Лига-Росс», научно-технический кооператив «Статус», ООО «Интерпрогресс» и благотворительная фирма «Благо».

По информации из открытых финотчётов компании, на начало 2018 года акционерами АО являлись ООО «Компания «МПФ СВ» с долей 52,2% (единственный владелец — Владимир Елисеев), ООО «СэилзФин» с долей 23,9% (конечный собственник — кипрская компания Krisanta Trading Co. Limited), ООО «Автодор-М» (2,34%), где основной владелец также Владимир Елисеев, который напрямую владеет 12%. Ещё 9,56% в компании принадлежит Игорю Елисееву. Таким образом, конечными владельцами общества являются Владимир и Игорь Елисеевы.

АО входит Национальный межотраслевой союз организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также выступало совместно с рядом строительных компаний соучредителем ликвидируемой сегодня некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд «Опека».

У страхового общества на 2018 год шесть филиалов: в Санкт-Петербурге, Перми, Симферополе, Тамбове, Тюмени и Ярославле и пара представительств — в Дагестане и Сургуте. Численность сотрудников по итогам 2017 года — 170 человек.

А как с финансами?

16 сентября 2015 года Банк России отозвал у компании «Якорь» лицензию на осуществление перестрахования в связи с отказом самой компании «от осуществления предусмотренной лицензией деятельности». 7 декабря того же года АО оформило лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Отметим, в 2015 году в России как раз шли активные изменения в сфере ОСАГО. С 1 апреля был введён новый порядок выплат и повышенные лимиты страховых возмещений за вред жизни и здоровью в ОСАГО. Страховые суммы были увеличены со 160 до 500 тыс. рублей каждому пострадавшему, а также был введён упрощенный порядок выплат пострадавшим в ДТП за вред здоровью — по утверждённым таблицам, как процент от страховой суммы. Но пострадавший должен предоставить необходимый перечень страховщику и диагноз от врача.

И самое главное — в апреле 2015 года в связи с ростом страховых выплат увеличилась и стоимость полиса ОСАГО, а также появилась возможность оформлять их в электронном виде. На осень 2018 года более половины полисов ОСАГО в России уже электронные.

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Возвращаясь к страховому обществу, отметим, по итогам 2017 года именно ОСАГО составило львиную долю страхового портфеля компании — 47,07%.

По данным ЦБ РФ, за первый квартал 2018 года АО уже оформило 7 365 договоров ОСАГО на общую сумму свыше 85,462 млн рублей, из них 4893 договора с физлицами (сумма — более 30,5 млн рублей). За этот период количество страховых случаев составило 1434, а общая сумма выплат по ним была более 76,872 млн рублей. За первый квартал у АО было 1 412 страховых выплат при причинении вреда имуществу потерпевших физлиц на сумму более 74,58 млн рублей.

Всего к началу второго квартала 2018 года у компании количество договоров страхования по ОСАГО составило 52 176, из них 18 261 с физлицами.

Размер собранной премии по итогам прошлого года у компании был 1,38 млрд рублей против почти 917 млн рублей в 2016 году. Лидировали договоры с юрлицами — почти 73%. Страховые выплаты за 2017 год были на уровне 560,09 млн рублей.

По итогам прошлого года компания получила прибыль — 2,52 млн рублей (по отраслевым стандартам бухгалтерского учёта), а совокупный доход по международным стандартам финансовой отчётности составил 79,79 млн рублей. 2016 год прошёл для страхового общества с убытком — 6,84 млн и 121,86 млн рублей соответственно.

Скандалы

Год изменения ориентиров в страховом обществе «Якорь» был связан ещё и с громким скандалом с участием бывшего директора компании Алексея С. В ноябре 2015 года его осудили на девять месяцев колонии-поселения за злоупотребление полномочиями. Один из эпизодов по делу был связан как раз с компанией «Якорь».

"По данным следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором ОАО «ГСК «Югория», на невыгодных для страховой компании условиях с целью извлечения выгоды для открытого страхового акционерного общества «Якорь» заключил соглашение о закрытии расчётов с указанной компанией, чем причинил ущерб возглавляемому предприятию на общую сумму более 13 млн рублей», — отмечалось в официальном сообщении Следственного комитета.

Отметим, в мае 2018 года правительство Ханты-Мансийского автономного округа продало пакет акций государственной страховой компании «Югория» за 2,893 млрд рублей. Хотя только за 2016 год в неё вложили 4,297 млрд бюджетных рублей. Новым собственником страховщиков стала группа компаний «Регион».

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Нарушения были и есть…

По итогам 2017 года в компании был проведён аудит, в результате которого было выявлено, что «обществом был допущен ряд нарушений страхового законодательства, причиной которых явился недостаточный уровень внутреннего контроля за обеспечением соблюдения требований к формированию страховых резервов». Например, 18 сентября 2017 года предписанием департамента страхового рынка Банка России «установлены факты нарушения страховщиком страхового законодательства» по ряду пунктов закона о страховом деле и положений ЦБ РФ «О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни». Предписание выносилось и 10 июля 2017 года, но тогда речь шла уже о нарушениях указаний банка о порядке инвестирования средств страховых резервов и перечня разрешенных для инвестирования активов.

«Описанные выше факты свидетельствуют о недостаточном уровне организации системы управления рисками и неэффективности системы внутреннего контроля в обществе, в том числе ненадлежащем контроле со стороны органов его управления в части соблюдения требований к структуре активов и формирования резервов страховой компании», — отмечалось в отчёте и уточнялось, что на 12 января 2018 года не исполненные предписания Банка России у страховщика отсутствовали.

А уже 24 октября 2018 года регулятор приостановил действие лицензий на осуществление страхования АО «Якорь», под приостановку попала и лицензия на ОСАГО.

«Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписаний Банка России надлежащим образом, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платёжеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов», — отмечалось в официальном сайте ЦБ РФ с уточнением, что приостановка действия лицензии «означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры», но «страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства».

Анализ судебных баз показывает, что к компании у ЦБ РФ только за октябрь 2018 года почти 70 различных претензий, связанных с административными нарушениями, восемь из них поступили уже после приостановки лицензии.

К примеру, в марте 2016 года ЦБ РФ привлёк компанию к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ и наложил на неё административный штраф в размере 30 тыс. рублей за нарушение срока выплат по договору страхования транспортного средства на 16 рабочих дней. 3 сентября 2018 года компанию опять привлекли к административной ответственности — за нарушение рассмотрения заявления о страховой выплате. И снова штраф — 30 тыс. рублей.

«Датой окончания срока рассмотрения заявления о страховой выплате являлось 24.01.2018 года (включительно). В установленный пунктом 21 статьи 12 Закона № 40-ФЗ срок Страховщик не осуществил страховую выплату, отказ в осуществлении страховой выплаты не направил. Таким образом, Страховщик нарушил срок рассмотрения заявления о страховой выплате, установленный пунктом 21 статьи 12 Закона №40-ФЗ», — отмечалось в материалах дела уже типовое для страховщика замечание, характерное для многих дел, в которых АО выступает ответчиком, разве что даты меняются.

В то время как пунктом 21 статьи 12 федерального закона от 25.04.2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» установлено, что в течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховой выплате или прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов, предусмотренных правилами обязательного страхования, страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или выдать ему направление на ремонт транспортного средства с указанием срока ремонта либо направить потерпевшему мотивированный отказ в страховой выплате.

Подобных дел, к сожалению, у компании десятки, отличаются разве что сроки задержек с выплатами. Многие претензии еще не рассмотрены. Помимо этого, далеко не все автовладельцы, выплаты которым задерживают, обращаются с жалобами к регулятору, но выводы делать уже можно…