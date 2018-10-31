Новые угрозы для России и всё те же – для США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 31 октября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Украинские военные пройдут подготовку в Сербии;
- Турция готовит наступление на союзников США;
- России и Китаю угрожает союз «Трамп — Болсонару»;
- Швеция предложила Армении истребители;
- Путин сказал, что Россия никогда не забудет крымский референдум.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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