Вашингтон, 31 октября, 2018, 05:23 — ИА Регнум. В тюрьме Хазлтон, расположенной в американском штате Западная Вирджиния, был убит известный преступник Джеймс Балджер по прозвищу Уайти, сообщает The Boston Globe.

U.S. Marshals Service Джеймс «Уайти» Балджер

Сообщается, что преступника убил другой заключенный этой тюрьмы. В тюрьму Хазлтон 89-летнего Балджера перевели 29 октября, а уже на следующий день утром его нашли мертвым в своей камере.

По факту убийства власти США начали расследование. Родственники жертв известного преступника, как отмечают журналисты, испытали облегчение после известий о смерти Балджера.

Напомним, Джеймс Балджер входил в список 10 самых опасных преступников Соединенных Штатов и находился в розыске на протяжении 16 лет. Его арестовали в 2011 году, суд признал его виновным в 11 убийствах. Приговор в виде смертной казни был заменен на пожизненное заключение в тюрьме.