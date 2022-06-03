Москва, 31 октября, 2018, 04:59 — ИА Регнум. Для того, чтобы составить представление о сталинских репрессиях, необходимо разобраться кого, за что и в каких количествах судили, кто в большей степени пострадал в те годы и где имело место нарушение закона, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Перед выстрелом

"Из всех репрессированных есть две категорий: одна категория — это те, кого приговорили к смертной казни. С 1919 года приговаривали очень много к смертной казни: и шпионов, и бандитов, и коллаборантов, и тех, кто служили в немецкой армии (или венгерской, или в румынской участвовали), они тоже входят в это. Кто больше всего пострадал во время так называемых репрессий 1937−1938 года? Компартия России и НКВД. Их скосили всех, всю верхушку компартии», — заявил Кедми.

По его словам, если подходить к вопросу репрессий серьезно, то прежде всего необходимо совершенно четко разобраться, где, когда и почему был нарушен закон. История должна быть изучена очень достоверно вместо того, чтобы в угоду разного рода спекулянтам снова и снова воспроизводить мифы. Только так можно понять, что на самом деле произошло в то время в нашей стране и как не повторить те ошибки, которые были допущены.

Напомним, что 30 октября в России отмечается день памяти жертв политических репрессий, который вместо того, чтобы стать днем национального консенсуса в отношении трагических событий 30-х годов прошлого века, является датой спекуляции вокруг количества жертв и мифологизации отечественной истории.

Разного рода эксперты, ссылаясь на художественные произведения разного степени качества, говорят о десятках и даже сотнях миллионах, расстрелянных Сталиным. При этом есть респектабельные исследования, в которых с достаточной степени объективности выведено количество жертв репрессий.