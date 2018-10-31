Вашингтон, 31 октября, 2018, 05:00 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст заявил о том, что его использовали в политических целях, на своей странице в Twitter.

David Shankbone Канье Уэст

«Мои глаза теперь открылись, и я понял, что меня использовали для распространения идей, в которые я не верю. Я дистанцируюсь от политики и отныне целиком посвящу себя творчеству», — заявил он.

При этом в интервью порталу TMZ музыкант подчеркнул, что это его заявление не связано с американским президентом Дональдом Трампом. В первую очередь это заявление касалось кампании Blexit.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября американский рэпер Канье Уэст выпустил линию футболок Blexit, которая призывает чернокожих граждан США выйти из рядов Демпартии.