Санкт-Петербург, 31 октября, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Кронштадте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Санкт-Петербурга.

78.mchs.gov.ru Тушение пожара в Кронштадте

Ранее сообщалось, что в доме №4 по улице Флотской вспыхнул пожар из-за загоревшегося мусора. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности из-за опасности распространения огня на другие здания.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в городе Пушкине произошел пожар на складе, огнем была охвачена площадь 500 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 120 человек личного состава и 30 единиц техники. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло более четырех часов. В результате происшествия никто не пострадал.