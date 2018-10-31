Казань, 31 октября, 2018, 04:34 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии частично удовлетворил претензии казанских властей к компании, принадлежащей депутату Госсовета РТ Равилю Зиганшину, — ООО «ПСО «Казань», но существенно снизил размер запрашиваемой неустойки. Если вердикт суда не будет обжалован, то ответчику предстоит выплатить 50 млн 200 тыс. рублей неустойки и возмещения судебных расходов, хотя истец просил взыскать 872 522 448,92 рубля. Мотивировочная часть решения пока не изготовлена, подробности дела неизвестны, но обжаловать вердикт истец может до 29 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Напомним, ООО, созданное в марте 2002 года, является крупнейшим подрядчиком Приволжского федерального округа, а также работает на стройках в разных регионах России. На сегодня компания, которой владеет депутат Госсовета РТ Равиль Зиганшин, является подрядчиком строительства космодрома «Восточный» в Амурской области. Его стоимость — около 38,7 млрд рублей, завершить реализацию планируется до 31 декабря 2022 года. Для участия в этом госпроекте казанская компания год назад оформила специальную лицензию.

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Помимо этого, фирма была главным подрядчиком строек Универсиады-2013 в столице Татарии и стадиона «Самара Арена» к ЧМ-2018, и по-прежнему выступает исполнителем в ряде муниципальных контрактов в Казани. Нарушения по одному из них и стали поводом для иска о взыскании неустойки. В связи с тем, что мотивировочное решение суда пока не изготовлено, подробности контракта неизвестны, так же как и то, что именно ремонтировало, реконструировало или строило ООО «ПСО «Казань».

С иском к компании 23 мая 2018 года обратилось муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования города Казани». Сумма претензий составляла 872 522 448,92 рубля. Решением суда размер запрашиваемой неустойки был существенно снижен.

«Иск удовлетворить частично. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение Казань» (ОГРН 1 021 603 643 291, ИНН 1 660 056 570) в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» (ОГРН 1 061 655 000 087, ИНН 1 655 065 586) 50 000 000 руб. неустойки и 200 000 руб. возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части иска отказать», — отмечалось в решении суда и уточнялось, что оно может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.