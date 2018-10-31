Нью-Йорк, США, 31 октября, 2018, 04:43 — ИА Регнум. Призыв к Саудовской Аравии и возглавляемой ею коалиции прекратить ракетные удары и другую агрессию в отношении территории Йемена содержится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео.

Voice of America После авиаудара. Йемен

Американская сторона призвала прекратить агрессию со стороны хуситов в отношении Саудовской Аравии и ОАЭ.

«Также авиаудары коалиции должны быть прекращены во всех населенных районах Йемена», — сказано в заявлении.

По словам Помпео, нужно решать проблему Йемена в ООН, все крупные вооружения должны перейти под международный контроль. Соответствующие консультации нужно провести под эгидой спецпосланника генсека ООН по Йемену Мартина Гриффитса. Они намечены на ноябрь в «третьей стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября Al Arabia передала информацию о том, что коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает очередное наступление правительственных войск Йемена на позиции хуситов сразу по нескольким направлениям.