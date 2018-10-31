Арзамас, Нижегородская область, 31 октября, 2018, 04:16 — ИА Регнум. Жильцы 27 квартир домов, признанных аварийными, смогут справить новоселье. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск администрации Арзамаса к застройщику и признал за нею права собственности на все квартиры в 27-квартирном жилом доме, построенном по региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013−2017 г.». Препятствий для оформления прав и передачи жилья аварийщикам нет, если решение суда не будет обжаловано, так как еще не вступило в законную силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Брусника Квартира

18 февраля 2016 года по итогам аукциона администрация Арзамаса для реализации государственной региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда заключила муниципальный контракт с ООО «Мастер Люкс СМ». По условиям контракта, продавец в лице застройщика должен передать мэрии в собственность 27 квартир, «которые будут расположены в строящемся (либо введенном в эксплуатацию) многоквартирном доме по адресу: Нижегородская область, город Арзамас». В контракте были согласованы и номера квартир, и срок передачи — не позднее 15.11.2016 года. Цена контракта составила 38 070 406 рублей 54 копейки. Помимо этого, застройщик «обязан зарегистрировать свое право собственности на квартиры и направить покупателю сообщение о готовности квартир к передаче не позднее чем за 10 рабочих дней» до 15 ноября 2016 года. Деньги администрация в полном объёме выплатила, ООО в свою очередь построило дом на 27 квартир в микрорайоне Южный, ему был присвоен номер 5А. Объект ввели в строй 26 июля 2018 года.

«По передаточным актам от 07.09.2018 года №1−27 общество передало администрации в муниципальную собственность 27 квартир, расположенных в 27-квартирном жилом доме по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Арзамас, город Арзамас, микрорайон Южный, дом 5А. В нарушение пункта 3.1.1 контракта обществе не зарегистрировало за собой право собственности на спорные квартиры», — отмечалось в материалах суда.

Последнее обстоятельство и стало поводом для обращения в суд. На заседании представитель выразил предположение, что «отсутствие государственной регистрации права собственности на квартиры за обществом препятствует администрации оформить в установленном порядке право собственности на квартиры».

Директор и временный управляющий ООО в судебном заседании между тем заявили, что не могут исполнить эту обязанность, закрепленную в контракте, так как «государственная регистрация 27 объектов повлечет значительные финансовые затраты для общества в виде оплаты государственной пошлины за регистрацию» и на сегодня компания «не имеет финансовой возможности произвести государственную регистрацию права собственности на 27 квартир».

Суд выслушал доводы сторон и иск удовлетворил, признав за администрацией города права на все квартиры в 27-квартирном доме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генподрядчик ещё двух домов того же микрорайона «Южный» в Арзамасе, которые также строились в рамках программы по расселению, пытался обанкротить госзаказчика — казенное предприятие Нижегородской области «Агентство по ипотечному кредитованию, поддержке и развитию жилищного строительства». Иск был подан 19 сентября 2018 года, а 10 октября 2018 года суд прекратил производство по делу в связи с тем, что казённое предприятие не может быть признано по закону несостоятельным.

Читайте также: Нижегородскому оператору госпрограммы по ипотеке грозят банкротством