Бухарест, 31 октября, 2018, 04:18 — ИА Регнум. Более двух тысяч человек вышли на митинг против коррупции в центре Бухареста, сообщает телеканал Digi24.

Nathan Keirn Протест

Сообщается, что участники акции прошли маршем до клуба, в котором случился пожар в 2015 году. С собой демонстранты несли свечи, цветы и большой белый крест, на котором написаны имена погибших и пострадавших в трагедии.

Акция протеста была приурочена к годовщине пожара в ночном клубе Colectiv в 2015 году, унесшего жизни 65 человек. С тех пор, за прошедшие три года, не было проведено должного расследования и виновники трагедии не были выявлены и наказаны.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной пожара в бухарестском ночном клубе Colectiv в 2015 году стал фейерверк. На тот момент в клубе находились около 400 человек. В результате пожара погибли 65 человек, еще 200 были госпитализированы.