Хельсинки, 31 октября, 2018, 03:58 — ИА Регнум. НАТО не боится России и не стремится к противостоянию с ней, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью финской телекомпании Yle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По словам Столтенберга, альянс не заинтересован в новой холодной войне с Россией и не стремится к конфликтам.

«Но единственный способ улучшить наши отношения с РФ — ясно дать понять им, что нас не напугать», — добавил Столтенберг.

Напомним, очередное заверение Столтенберга в «мирном» курсе НАТО в отношении Москвы прозвучало на фоне продолжающихся с 25 октября учений Trident juncture («Единый трезубец») на территории Норвегии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября генсек НАТО заявил, что участники учений будут избегать опасных ситуаций в зоне Норвежского моря. Он высказался лояльно по отношению к поводимым в этом районе российским ракетным стрельбам.

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