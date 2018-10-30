Москва, 31 октября, 2018, 01:25 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон прибыл с официальным визитом в Москву. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Додона, визит продлится до 1 ноября.

Presedinte.md Владимир Путин и Игорь Додон

Согласно его программе, Додону предстоят встречи с президентом России Владимиром Путиным, патриархом Московским и всея Руси Кириллом, председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Ожидается также встреча со спецпредставителем президента России по взаимодействию с Молдавией Дмитрием Козаком.

Президент Молдавии также выступит перед студентами Московского госуниверситета им. М. В. Ломоносова и встретится с представителями российских СМИ.

В пресс-службе Кремля сообщили, что на переговорах Путина с Додоном будут рассмотрены вопросы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.