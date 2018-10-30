Москва, 31 октября, 2018, 00:24 — ИА Регнум. Современные США имеют общие черты с перестройкой в СССР и предреволюционной Российской Империей, заметил 30 октября депутат Госдумы, ведущий программы «Большая игра» Вячеслав Никонов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и Обама

«Америка поляризована по тем моментам, по которым никакого компромисса быть не может. По вопросу, например, веры. Сторонники [президента США Дональда] Трампа, очень многие из них, особенно из Движения чаепития, считают, что [Барак] Обама или Хиллари Клинтон попадут прямо в ад. Противники Трампа так не считают. Они не считают, что Трамп попадет в ад, потому что они не верят ни в Бога, ни в дьявола, ни в ад, ни в рай», — сказал он.

Америка разделена, отметил Никонов, по вопросам права на жизнь, по вопросам абортов, однополых браков и многим другим.

«Это противоречия очень сильные. И то, что прозвучало в России в конце 1916 года — «Глупость или измена?» — постоянно, каждый день звучит в Соединенных штатах Америки», — заметил ведущий программы.

В своем вопросе гостю программы он резюмировал свои наблюдения фразой «запах возможной гражданской войны в США».

Известное выражение «Глупость или измена?» было сказано во время разоблачительной речи в Государственной думе 1 ноября 1916 года Павлом Милюковым, будущим министром иностранных дел Временного правительства.