Саранск, 31 октября, 2018, 00:18 — ИА Регнум. Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. Стороны обсудили вопросы организации здравоохранения и участия региона в реализации национальных проектов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Rosminzdrav.ru Министр Вероника Скворцова посетила с рабочим визитом Республику Мордовия

В частности, прорабатывались вопросы строительства при поддержке федерального бюджета ряда объектов здравоохранения, имеющих важное значение для жителей республики: хирургического корпуса Детской республиканской клинической больницы, поликлиники Республиканского онкологического диспансера, нового здания детской поликлиники для жителей Химмаша.

Кроме того, на встрече обсуждалось выделение федеральных средств на оснащение медицинским оборудованием взрослой поликлиники в только что отстроенном в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу ЖК «Юбилейном». К настоящему времени строительство поликлиники полностью завершено.

Также были рассмотрены вопросы реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Мордовия на основе единой государственной информационной системы здравоохранения».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Скворцова неоднократно посещала республику. К примеру, 4 сентября в Саранске состоялось XXVIII заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения государств — участников Содружества Независимых Государств. В рамках мероприятия Скворцова отмечала, что за время работы Совета было принято более 250 документов, которые используются в практической деятельности с учетом национальных законодательств государств — участников СНГ.

После проведения заседания Совета Скворцова направила в адрес главы Мордовии благодарственное письмо.

«Созданная организаторами доброжелательная и комфортная атмосфера позволила участникам заседания в Саранске достичь высоких результатов в работе, укрепить дружественные связи и деловые контакты», — отмечалось в тексте послания.

В заключение письма Скворцова пожелала главе Мордовии дальнейших успехов и высоких достижений на ответственном посту.

Напомним, также в сентябре 2018 года Волков обсуждал вопросы строительства медучреждений со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.