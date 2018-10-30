Луганск, 31 октября, 2018, 00:19 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН поступает абсурдно, обсуждая выборы в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР) без участия представителей этих республик, заявил исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, сообщает 30 октября «Луганский информационный центр».

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

По его словам, Совбез ООН обсуждает легитимность выборов в республиках Донбасса, но никто представителей ДНР и ЛНР на обсуждение не приглашал. Пасечник добавил, что выборы проводятся в соответствии с конституцией республик и не противоречат Минским соглашениям.

Напомним, выборы в ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября. Жители республик будут выбирать новых глав республик и депутатов парламента.