Саранск, 31 октября, 2018, 00:02 — ИА Регнум. В Мордовию после победы на чемпионате мира по греко-римской борьбе вернулись Сергей Емелин и Артем Сурков. На железнодорожном вокзале Саранска их встретили болельщики, родственники и друзья, сообщили ИА REGNUM в минспорте региона.

Пресс-служба минспорта Мордовии Чемпионы мира Сергей Емелин и Артем Сурков

Встреча прошла с хлебом-солью и под звуки оркестра. Спортсмены вернулись на родину с медалями и поясами чемпионов.

Пресс-служба минспорта Мордовии Хлеб и соль

В ведомстве подчеркнули, что на этом чемпионате мира российской команде удалось добиться наилучшего результата в новейшей истории — сборная России заняла первое место в общекомандном зачете с 10 золотыми медалями, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на завершившемся в Будапеште чемпионате мира в весовой категории до 67 кг российский борец Артем Сурков в финальной схватке победил серба Давора Штефанека, который является чемпионом олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В весовой категории до 60 кг Сергей Емелин одолел молдавского борца Виктора Чобану.

Пресс-служба минспорта Мордовии Встреча на вокзале

Спортсменов поздравил глава Мордовии Владимир Волков. По словам Волкова, греко-римская борьба — это один из самых популярных видов спорта в Мордовии, развитию которого уделяется большое внимание. Триумфальная победа мордовских спортсменов вдохновит юных представителей региона на будущие достижения, привлечет в массовый и профессиональный спорт новые таланты, считает глава республики.

Кроме того, глава республики подписал указ о награждении спортсменов орденом Славы III степени «за высокие спортивные достижения и прославление Мордовии на международной арене».