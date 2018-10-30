Ереван, 30 октября, 2018, 23:32 — ИА Регнум. Швеция предложила министерству обороны Армении приобрести истребители JAS-39 Gripen производства компании SAAB. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в армянском военном ведомстве. Это произошло почти сразу после визита в Ереван советника президента США Джона Болтона, который высказывался о возможности поставки оружия Армении и Азербайджану, с целью уменьшить зависимость стран от поставок из России.

U.S. Air Force Истребитель JAS-39 Gripen

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Согласно информации источника, к покупке предложена партия из восьми истребителей. Предполагаемая цена одной машины составляет примерно 55−60 миллионов евро, при этом возможна лизинговая схема приобретения самолётов. Данных о конкретной модификации истребителя нет.

JAS-39 Gripen является лёгким однодвигательным истребителем четвёртого поколения. Самолёт обладает боевым радиусом в 800 км и может нести как высокоточное оружие класса «воздух-поверхность», так и ракеты «воздух-воздух» для борьбы с истребителями противника. Машину отличает относительно небольшая стоимость для западного продукта.

Отметим, что министерство обороны Армении активно занимается вопросом создания собственной истребительной авиации (пока Ереван эксплуатирует только штурмовики Су-25), при этом основным кандидатом на эту роль является российский тяжёлый многоцелевой истребитель Су-30СМ, по которому уже ведутся предметные переговоры. Стоимость российской машины для стран членов ОДКБ составляет примерно $22,5−25 миллионов.

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