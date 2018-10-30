Киев, 30 октября, 2018, 23:42 — ИА Регнум. Шахтеры Волынской и Львовской областей готовятся к протестам, сообщает 30 октября пресс-служба Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925.

Согласно сообщению, в Нововолынске рабочие шахты «Нововолынская» прошли маршем к местному городскому совету с требованием погасить задолженности по заработной плате. В марше участвовали порядка 100 рабочих, они назвали акцию предупредительной.

Во Львовской области рабочие предприятия «Львовуголь» заявили, что готовы 1−2 ноября начать бессрочную акцию протеста из-за задержек зарплат. Также горняки намерены перекрыть дороги.

Напомним, эксперты отмечают, что в бюджете Украины нет средств для выплаты зарплат рабочим.