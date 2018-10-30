Киев, 30 октября, 2018, 23:23 — ИА Регнум. На Украине нет условий для развития собственного производства, заявила депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Оксана Продан, сообщает 30 октября «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность Украины

По ее словам, Украина может выплатить все долги, как только она начнет развивать собственную экономику. Но для этого нужны условия, как нужны они и для развития производства, но их нет. Продан отметила, что чем дольше Украина отказывается от развития собственной экономики, тем меньше становится для этого условий.

Напомним, в 2015 году Украина договорилась с МВФ о предоставлении Киеву кредита в размере $17,5 млрд. Украина смогла получить около половины от данной суммы, однако в 2019 году планируется новое соглашение с МВФ о кредите в размере $3,9 млрд.