Красноярский край, 19 октября, 2001, 16:09 — ИА Регнум. Сегодня руководитель красноярской молодежной организации "Закон и Порядок" обвинила депутата Законодательного собрания края Олега Пащенко в клевете. Напомним, в "Красноярской газете" от 5 октября 2001 г. было опубликовано письмо Олега Пащенко, адресованное депутатам Государственной Думы Геннадию Зюганову и Валентину Купцову. В своем письме господин Пащенко, который одновременно является и редактором этой газеты, заявил о том, что региональное отделение КПРФ продает места в партийных списках, а также, что кандидатуры в данные списки согласовываются с администрацией Красноярского края.

По мнению руководителя молодежной организации Дмитрия Каратаева, такое заявление сделано Олегом Пащенко безосновательно, так как доказательств, подтверждающих его слова, нет. "В связи с этим, - считает руководитель "Закона и Порядка", - это письмо расценивается не иначе, как клевета, содержащаяся в публичном выступлении в СМИ. А за такое правонарушение предусматривается уголовная ответственность".