Москва, 30 октября, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Роскомнадзор направил запрос в Сбербанк с просьбой разъяснить информацию об утечке личных данных сотрудников банка и некоторых его дочерних предприятий. Об этом 30 октября сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя надзорного ведомства.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

Ранее сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что на специализированном форуме phreaker.pro на днях появилась база данных с информацией о более чем 421 тысячи сотрудников Сбербанка.

Отмечалось, что в документе содержались ФИО сотрудников, их адреса электронной почты и логины для входа в операционную систему, а также сведения о том, в каких подразделениях они работают.

В Сбербанке заявили, что опубликованная информация не представляет угрозы раскрытия персональных данных сотрудников.