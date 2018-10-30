Ижевск, 30 октября, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев, который занял этот пост в октябре 2018 года, вошел в состав политсовета «Единой России» в Удмуртии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

Izh.ru Глава города Ижевска Бекмеметьев Олег

Соответствующее решение приняли делегаты партийной конференции 30 октября. В рамках процесса ротации кадров были прекращены полномочия семерых партийцев, восемь человек, включая главу Ижевска, были приняты в политсовет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущий глава города Юрий Тюрин 3 мая ушел с поста мэра Ижевска. Затем он подал заявление о выходе из «Единой России» в период избирательной кампании в рамках довыборов депутатов гордумы Ижевска. Одержать победу и занять пост депутата гордумы города Тюрину не удалось. 25 октября его членство в партии было прекращено.

Олег Бекмеметьев, который ранее являлся главой Глазова, стал мэром Ижевска 18 октября. Его кандидатуру поддержали 37 депутатов гордумы из 38 участников голосования. Перед избранием кандидатуру Бекмеметьева поддержал региональный политсовет «Единой России».