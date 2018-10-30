Киев, 30 октября, 2018, 23:04 — ИА Регнум. За три квартала 2018 года на Украине зарегистрировали семь случаев заболевания дифтерией, сообщает 30 октября пресс-служба Центра общественного здоровья.

Сэмюэль Люк Филдес. Врач. 1891

Согласно сообщению, в 2017 году на Украине не было ни одного случая заболевания дифтерией. Отмечается, что бороться с болезнью можно только при помощи вакцинации и ревакцинации. В Центре здоровья добавили, что во всех областях Украины есть в достаточном количестве вакцины против дифтерии.

Напомним, в 1991—1998 годах на Украине произошла эпидемия дифтерии, тогда заболели около 20 тыс. человек, из них почти 700 больных умерли. Причина эпидемии — низкий охват вакцинами населения.