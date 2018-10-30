Москва, 30 октября, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Президенту США Дональду Трампу в ходе своей избирательной кампании 2016 года удалось разрушить до той поры весьма устойчивый консенсус Демократической и Республиканской партии. Теперь впервые за долгое время накануне очередных промежуточных выборов в парламент США сложилась ситуация неопределённости — к неудовольствию как республиканцев, так и демократов. Об этом 30 октября заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Конгресс США

«Основное, что натворил Трамп — разрушил так называемый временный консенсус между республиканцами и демократами, который держался достаточно долго. Он был и при Буше младшем, он был и при Бараке Обаме», — заявил Судаков.

Эксперт напомнил, что около 30 потенциальных конгрессменов в этом избирательном цикле являются абсолютными новичками, потому «делать ставки на этих людей, новых и непонятных, крайне тяжело». В настоящее время шансы на победу у республиканцев и у демократов выглядят примерно одинаковыми. Тем не менее масштаб политического противостояния своего предела не достигнет, считает он.

Наиболее вероятен сценарий, что выборы в конгресс сыграют на пользу демократам, а сенат останется за республиканцами, и тем самым практически сохранится условное статус-кво — грядущие два года до президентских выборов пройдут в том же режиме, в каком текла политическая жизнь США с момента избрания главой государства Дональда Трампа.

«У демократов сейчас лучший шанс по конгрессу. Демократы могут получить незначительное большинство. Но в сенате, в верхней палате, республиканцы сохранят большинство, потому что есть страх перед тем, что если придут демократы в сенат, то он начнёт полномасштабную войну с Трампом», — считает Судаков.

«Эту войну боятся даже демократы: они хотят покусывать Трампа, но не воевать по-настоящему. Потому что война с Трампом означает обнищание нации, и это обнищание не выгодно никому», — добавил он.

Промежуточные выборы в США пройдут 6 ноября. Граждане страны будут выбирать 35 сенаторов, 36 губернаторов штатов и 435 членов палаты представителей, а также десятки других законодателей. Несмотря на то, что результаты промежуточных выборов прямо не касаются президента США, они окажут огромное влияние на остаток его президентского срока.