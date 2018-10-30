Москва, 30 октября, 2018, 22:20 — ИА Регнум. Полиция проверяют информацию об угрозе взрыва в отделении «Альфа-банка» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Альфа-Банк

«В связи с поступившим в полицию сигналом об угрозе взрыва полицией совместно со службой безопасности банка проводится проверка отделения», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в полицию поступили сообщения о «минировании» целого ряда отделений банка.

Подробности произошедшего уточняются.