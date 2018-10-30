Мехико, 30 октября, 2018, 22:26 — ИА Регнум. Второй караван мигрантов из Центральной Америки добрался до города Тапачула на юге Мексики, 30 октября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Численность второго каравана немногим превышает 1000 человек. Первый караван, численностью около 4000 человек, обгоняет второй на 400 километров и находится в Оахаке.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября президент США Дональд Трамп уже распорядился направить на мексиканскую границу дополнительно 5200 военнослужащих для сдерживания мигрантов.

Читайте также: Новый караван мигрантов направился из Сальвадора в США