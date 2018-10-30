Чебоксары, 30 октября, 2018, 21:38 — ИА Регнум. В Чувашии правоохранительные органы обеспокоены всплеском мошенничества, совершаемого бесконтактным способом, — хищением средств с банковских карт, через интернет и с использованием мобильного телефона. При этом мошенники становятся изощреннее, ухитряясь дважды обманывать одних и тех же граждан. Сами мошенники в ходе допросов говорят, что преступления совершаются «за счёт доверчивости граждан». Правоохранители с сожалением констатируют, что в Чувашии — очень доверчивые жители, а если учитывать оперативную сводку, то республика — «самый доверчивый» регион в Поволжье. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 октября, говорилось на пресс-конференции в МВД по Чувашии с участием представителей банков.

21.мвд.рф Игорь Баранов и Дмитрий Георгиевский

В полиции отмечают, что в Чувашии оперативная обстановка, связанная с кражами с банковских карт, «остаётся сложной». С начала года совершено 310 таких преступлений, что на 76,1% больше аналогичного периода прошлого года (176 фактов). Раскрываемость выросла с 27,2% до 46,2%. За девять месяцев за кражи с банковских карт к уголовной ответственности привлечен 81 человек по 117 фактам (в январе — сентябре 2017 года — 51 лицо по 55 фактам).

Что касается хищений, совершаемых бесконтактным способом, то чаще всего жители попадаются на уловки мошенников при покупке или продаже товара через сайты и социальные сети — всего зарегистрировано 377 таких фактов. Начальник управления уголовного розыска МВД по Чувашии Игорь Баранов сообщил, что «зачастую наши граждане «ведутся» на низкую цену», призывая граждан не торопиться перечислять деньги, а «руководствоваться здравым смыслом» и уточнять «реальную стоимость» товара на других сайтах.

В полиции подчёркивают, что «низкая цена уже сама по себе должна вызывать опасения». Но даже если решили рискнуть, то ни в коем случае не называть реквизиты своей банковской карты: если вас об этом просят, то, скорее всего, это мошенник, который затем спишет средства. Банкиры рекомендуют перечислять деньги только в том случае, если «видели человека в лицо» или если есть договор купли-продажи. И считают, что желательно гражданам иметь три карты: для получения зарплаты, для операций в интернете и для совершения покупок.

Бывают случаи, что граждане даже при предупреждении о возможном мошенничестве всё равно настаивают на своём. В полиции приводят яркий пример подобной доверчивости. Потерпевший, желая приобрести товар через интернет по сходной цене, при попытке перечислить требуемую сумму получил СМС-сообщение от банка о том, что «платёж не прошёл, возможно, эта банковская карта является мошеннической». Тогда он попросил брата, но и тот получил аналогичное СМС.

«После чего наш потерпевший идёт в банкомат, снимает наличные деньги и через банкомат всё-таки переводит. Естественно, никто ничего не выслал», — говорит начальник отделения управления уголовного розыска МВД по Чувашии Дмитрий Георгиевский.

Ещё один распространённый способ незаконной наживы — взломы аккаунтов в соцсетях и рассылка сообщений «от друга» с просьбой одолжить деньги, таких фактов в этом году было 74. Ещё 63 человека стали жертвами мошенников при попытке получить кредит через интернет, при этом доходит до абсурда: чтобы получить нужную сумму, пострадавшего просят сначала оплатить «проценты, потом страховку, потом курьерскую доставку» — словом, эти требования продолжаются до тех пор, пока житель не осознает, что его обманули.

На четвертом месте в своеобразном рейтинге бесконтактных хищений — мошенничество под предлогом блокировки банковской карты (52 факта), цель которого — заполучить реквизиты банковской карты. В действительности же для блокировки карты «ни банковский сотрудник, ни служба безопасности банков не будут спрашивать реквизиты».

На пятом в своеобразном рейтинге бесконтактных хищений — мошенничество под предлогом попадания родственников в неприятную ситуацию (33 факта), на шестом месте — под видом пополнения счета телефона (31 эпизод), на седьмой позиции — под предлогом компенсации за лечение (26 эпизодов), на восьмом — под видом вложения денег под проценты, игры на бирже, ставки на спорт (24 факта). Замыкает топ-10 мошенничество под предлогом трудоустройства через интернет (19 пострадавших) и под предлогом грузоперевозок (18 фактов).

Правоохранители просят в случае, если поступает звонок или СМС от неизвестного человека о том, что произошла беда с его родственником, «в первую очередь связаться с якобы пострадавшим, уточнить, всё ли с ним в порядке». Накануне в Алатырском районе жертвами стали несколько местных жителей. Сумма ущерба, которую на данный момент еще устанавливают правоохранители, превысила 260 тыс. рублей. Показания потерпевших схожи: им звонил мужчина и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщал о попавших в ДТП родственниках. Далее незнакомец уже за деньги предлагал свою помощь в разрешении сложившейся ситуации.

«Звонки к потерпевшим совершались преимущественно ночью. Злоумышленник умело общался с потерпевшими, не давал им возможности связаться с родственниками и просил быстрее переводить деньги. Так, 79-летняя пенсионерка перечислила аферисту 50 тыс. рублей, чтобы помочь якобы сбившему пешехода племяннику. 62-летняя жительница Алатыря перевела 90 тыс. рублей для «совершившего» ДТП родственника. На такую же уловку попалась 69-летняя горожанка, которая лишилась 120 тыс. рублей», — сообщили в полиции.

Следствием было установлено, что звонки совершались с территории Новосибирской области. Аферистом оказался ранее судимый за разбой и мошенничества 33-летний новосибирец, который находился в местах лишения свободы.

Изобретательность мошенников доходит до того, что обманывают одних и тех же граждан дважды или предлагают компенсацию за других мошенников.

«Поступает звонок или СМС о том, что в своё время «вы приобрели такой-то товар, мы задержали группу мошенников, которые его распространяли», поэтому вам положена компенсация. С целью её получения надо заплатить проценты», — говорит Игорь Баранов.

Один из «показательных примеров» привели банкиры. Пенсионер из Шумерли дважды попал на одну и ту же уловку мошенников. В первый раз он лишился 6 тыс. рублей. Через месяц ему позвонили якобы из банка и сообщили, что деньги нашли и готовы вернуть, попросив сообщить реквизиты карты, — в итоге он лишился гораздо большей суммы.

Напомним, в августе в прокуратуре Чувашии приводили факты изобретательности преступников. Так, ищут мошенницу, которая за сутки продала два места в детских садах и жилищный сертификат по программе «Молодая семья» — «заработок» составил 120 тыс. рублей. Встречаются и совсем удивительные «товары»: «кто-то хотел купить холодный дым, перечислил деньги». В надзорном ведомстве считают, что нужно руководствоваться принципом «утром дым — вечером деньги».

"Основная масса преступлений носит дистанционный характер, то есть в основном совершается жителями других регионов, в большинстве — лицами, которые находятся в местах лишения свободы… Они все говорят, что совершают данные преступления за счёт доверчивости граждан. То есть когда, например, звонят гражданину и говорят, что сын попал в беду, что срочно нужны деньги, то в основном граждане не задают никаких вопросов, не спрашивают, что должны сделать. Все эти преступления основываются на доверчивости граждан», — констатирует Игорь Баранов.

Дмитрий Георгиевский, отвечая на вопрос ИА REGNUM о ситуации в Поволжье, признал, что в округе «самый доверчивый регион — это Чувашия»:

"Это можно объяснить менталитетом людей, люди доверчивы. Разговаривали с коллегами из других субъектов, постоянно на связи находимся. Если взять ту же Нижегородскую область, Ульяновскую область, то там людей «развести» сложнее. Ещё у нас есть такое понятие, как разводящий субъект и неразводящий субъект. Чувашия относится не к разводящим, то есть с территории Чувашской Республики практически не совершаются такие преступления. Сама Чувашия страдает от других субъектов».