Ташкент, 30 октября, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Потери питьевой воды в Узбекистане достигли 469 миллионов кубометров или 32% от общего объема произведенной питьевой воды, что по текущему среднему тарифу привело к убыткам в размере 37,5 миллионов долларов, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Всемирного банка (ВБ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

В документе отмечается, что в настоящее время 17,3 миллиона человек в республике (53% от общего числа всех потребителей) получают доступ к услугам водоснабжения через ГУП «Сувокава» (Водоканал).

«Между тем, около 6,4 миллиона человек (19%) являются потребителями услуг других поставщиков, а около 9,1 миллиона (28%) не имеют доступа к услугам водоснабжения, или вынуждены полагаться на самообеспечение водой», отмечается в сообщении.

В 2017 году ГУП «Сувокава» потребило 640 миллионов кВт-ч. электроэнергии, или около 1,2% от всей произведенной электроэнергии в стране, что при текущем среднем тарифе на электроэнергию составляет 19,5 миллионов долларов.

По данным министерства жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана, с целью улучшения коммунального обслуживания населения правительство осуществляет модернизацию систем водоснабжения и канализации, для реализации этих задач в 2017—2018 годах из государственного бюджета было выделено более 1,2 трлн. сум (один доллар = 8200 сумов).

По итогам завершения строительных работ и введения объектов водоснабжения в эксплуатацию в 2018 году ожидается улучшение доступа к централизованному питьевому водоснабжению более 450 тысяч человек.