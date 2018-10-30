Киев, 30 октября, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Глава украинской партии «Батькивщина» остается противником вступления Украины в НАТО. Об этом 30 октября написал на своей странице в Фейсбуке политолог Виктор Уколов, комментируя выступление Тимошенко на презентации Новой стратегии мира и безопасности в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

«Для меня также показательно, что больше всего Тимошенко критиковала решение Порошенко, который поставил требование перед украинской армией достичь стандартов НАТО. Это свидетельствует, что Тимошенко остается оппонентом вступления в НАТО, чтобы она не писала на своих билбордах», — отметил Уколов.

Он напомнил, что в 2014 году Тимошенко так и не создала обещанное «Движения сопротивления».

«Юлия Тимошенко сегодня забыла, что военный кабинет уже давно существует, и в него входит не она, а Главнокомандующий, министр обороны, НГШ… А вообще все это напоминает невыполненное ею обещание о создании так называемого «Движения сопротивления» в 2014 году.Тогда также была пресс-конференция и даже объявлен штаб, но дальше дело не пошло», — добавил Уколов.

По его словам, ветераны «АТО» устроили акцию протеста под зданием, где Тимошенко презентовала Новую стратегию мира. «Плакаты на фото принесли ветераны АТО, который пришли с пикетом на презентацию, потому что не доверяют «мирному плану» Тимошенко, подозревая, что за ним скрывается капитуляция», — подытожил Уколов.

Как сообщалось, 30 октября в Киеве на презентации Новой стратегии мира и безопасности глава украинской парламентской фракции «Батькивщина» Тимошенко раскритиковала военную доктрину президента Петра Порошенко. По ее словам, доктрина нуждается в серьезной доработке, поскольку в ней прописана «полная совместимость» украинской армии со стандартами НАТО. Тимошенко назвала документ утопией.

«Наша команда начинает создавать настоящие стратегические доктрины и законопроекты, которые будут обеспечивать воплощение их в жизнь по строгому графику и которые будут абсолютно адекватны всем глобальным вызовам», — сказала Тимошенко.

При этом Тимошенко считает, курс Украины на интеграцию в НАТО должен быть вынесен на всеукраинский референдум.

«Сегодня вопрос членства Украины в НАТО все ещё разделяет Украину. Решать его окончательно нужно в зале Верховной Рады, включая эту норму в изменения в Конституцию, а также на всеукраинском референдуме», — добавила Тимошенко.