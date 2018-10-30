Железногорск, Курская область, 30 октября, 2018, 19:45 — ИА Регнум. В городе Железногорске Курской области около 200 человек собрались у дома предполагаемого убийцы семилетнего мальчика, которого с 23 октября искали по всему Черноземью, сообщает портал Mediacity.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Следственный Комитет Российской Федерации

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 октября Следственный комитет обнародовал данные о том, что в убийстве ребёнка подозревается его 39-летний сосед. По версии следствия, он встретил мальчика в лифте и заманил его к себе домой, где изнасиловал и убил. Тело ребёнка нашли в лесопосадке недалеко от дачи подозреваемого. Мужчина был задержан, ему предстоит психиатрическая экспертиза.

К дому, где проживали школьник с семьёй и подозреваемый, предполагаемого убийцу привезли в рамках следственного эксперимента. Туда же пришли около 200 железногорцев, требовавших у полиции расправиться с подозреваемым. На видеозаписях с места событий видно, как толпа людей скандирует слово «убийца», а правоохранительные органы сдерживают требующих расправы граждан. Также в соцсети «ВКонтакте» пользователи нашли страницу мужчины, и туда также посыпались угрозы.

Тем временем семья погибшего мальчика обратилась к неравнодушным с просьбой помочь в организации похорон.