Тбилиси, 30 октября, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», опровергла появившиеся ранее слухи о том, что она снимает свою кандидатуру, и заявила, что на президентских выборах будет бороться до конца.

David Monniaux Саломе Зурабишвили

Специальное заявление Зурабишвили сделала 30 октября в 20:00 часов по тбилисскому времени. Вместе с ней к журналистам вышли ее дети и лидеры правящей партии, в том числе мэр Тбилиси Каха Каладзе и депутат парламентского большинства Георгий Вольский.

Саломе Зурабишвили поблагодарила всех, кто пришел на выборы 28 октября и проголосовал за нее, поблагодарила правящую партию, ее лидеров и активистов за поддержку и заявила, что в первом туре она одержала победу.

«Кто-то может подумать, что это не победа. Возможно, мы ожидали большего, но первое место в первом туре — это уже победа. Несмотря ни на что, несмотря на ту грязную клеветническую кампанию, несмотря на все те методы, которые относятся к российским технологиям, первое место в первом туре — это победа. «Рустави-2» пытается убедить народ, что я сниму кандидатуру. И что? Уступить страну Вашадзе и России? Оставить моих соратников одних посреди борьбы? Я думаю, меня плохо знают. Я и кахетинка, и мегрелка. Я упрямая и готова идти до конца ради моего народа. Поэтому я готова ко второму туру», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.

По ее словам, сегодня идет борьба не между двумя партиями, а между двумя направлениями развития Грузии — российским, которое, по мнению Зурабишвили, олицетворяют Вашадзе и ЕНД, и европейским, которое, также по её оценке, олицетворяют она сама и ее соратники.

«Мы все вместе идем на борьбу, так как мы знаем, что правда на нашей стороне и будущее современной Грузии — это Европа», — заявила Зурабишвили.

Как известно, 28 октября в Грузии проходили выборы президента, на которых за пост главы государства состязались 25 кандидатов. Так как ни один из претендентов не преодолел необходимый для победы барьер (50% +1 голос), через две недели после объявления ЦИК окончательных итогов голосования будет назначен второй тур выборов. В этот тур выходят независимый, но поддержанный правящей партией кандидат Саломе Зурабишвили (по предварительным данным, набравшая 38,64%) и кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе (соответственно, 37,74%). Это последние для Грузии выборы, на которых главу государства выбирает народ. Следующего президента в 2024 году будет выбирать уже специальная коллегия из 300 человек, которую отберет парламент Грузии.