Москва, 30 октября, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с с ушедшими в отставку руководителями ряда субъектов Российской Федерации. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Цитата из мф В стране невыученных уроков. Реж. Юрий Прытков. 1969. СССР

Во время встречи Путин поблагодарил бывших губернаторов за многолетнюю работу.

«Ясно, что кому-то удалось выйти на выборы и выиграть, кому-то не удалось, кто-то принял решение завершить свою работу в этом качестве в силу целого ряда обстоятельств», — отметил президент России.

Путин подчеркнул, что только главы регионов знают, насколько тяжела и многообразна работа губернаторов. При этом размер региона тут не имеет значения.

Он подчеркнул, что крайне важно, как человек относится к своей работе, насколько искренне стремится к тому, чтобы сделать жизнь людей на той или иной территории лучше, чтобы граждане чувствовали положительные изменения в сфере здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, в сфере обеспечения интересов в области охраны окружающей среды.

Все эти сферы крайне важны и становятся все актуальнее и актуальнее. Работа главой региона — это огромная ответственность как перед самим регионом, так и перед страной в целом, подчеркнул Путин.

В целом глава государства пожелал успехов бывшим губернаторам и выразил слова благодарности за проделанную работу.

«Уверен, что вам удастся, во всяком случае, я буду к этому стремиться, использовать имеющиеся у вас навыки, опыт (и жизненный, и профессиональный) для того, чтобы использовать их и на других участках работы», — сказал президент России.