Киев, 30 октября, 2018, 19:44 — ИА Регнум. Цена на газ для населения Украины с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года составит 8548,92 гривны (19 947,88 рубля) за 1 тыс. кубометров, сообщает пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

Согласно сообщению, «Нафтогаз Украины» опубликовал цены на газ с учетом их повышения с 1 ноября 2018 года на 23,5%. Цена для предприятий теплокоммунэнерго будет немного ниже: 8361,85 гривны (19 511,37 рубля).

Напомним, повышение цен на газ для населения — обязательное условие Международного валютного фонда (МВФ) для выдачи очередного транша Киеву. При этом повышение цен в ноябре — не единственное в ближайшее время, в 2019 году планируется новое подорожание газа.