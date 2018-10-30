Москва, 30 октября, 2018, 19:22 — ИА Регнум. Законопроект, восстанавливающий пенсионные права категории участников Великой Отечественной войны, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

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Предлагается восстановить в полном объеме социальные и пенсионные права участников Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период, и предоставить им права и льгота, установленные в федеральных законах «О ветеранах», «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и федеральном законе «О государственной социальной помощи». Социальные и пенсионные права этой категории людей были ущемлены после принятия закона о монетизации льгот.

По данным Пенсионного фонда России, численность военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период, составляет 3 160 человек. На реализацию норм потребуется порядка 100 млн рублей ежегодно.